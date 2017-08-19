Евгений Малкин: Кросби - трудоголик, а я другого плана

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением об игре партнера по команде Сидни Кросби.

- Максим Тальбо говорил, что вы талантливее Кросби, но Сидни больше работает над собой.

- Я работаю, как считают нужным. Кросби - из тех игроков, которые делают такой объем работы не только на льду, но и на земле. Он трудоголик, который с утра до вечера думает о хоккее. Соглашусь, что я другого плана. Не знаю, насколько много Кросби тренируется летом, мы с ним не работали. Но то, что он любит и обожает хоккей, полностью погружен в этот вид спорта - несомненно. У него очень много таланта. Сидни - талантливый пацан, который доказывает из года в год, без таланта он бы не играл на таком уровне. Каждый тренируется и чувствует свое тело по-разному. Сезон длинный, нельзя себя загонять, надо и расслабляться. С одной стороны, в словах Тальбо есть истина, а с другой, он, может, слукавил, - приводит слова Малкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Питтсбург» в сезоне-2016/17 стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Нэшвилл» со счетом 4-2.

Первый матч в НХЛ сезона-2017/18 «Питтсбург» сыграет 5 октября против «Сент-Луиса». До этого с 20 по 30 сентября команда проведет семь выставочных встреч.