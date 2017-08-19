«Барселона» готова отдать «Ницце» 30 миллионов евро за Сери
Источник: Sport.esКомментарии
«Барселона» проявляет
интерес к полузащитнику «Ниццы» Жана-Мишеля Сери. Об этом сообщают испанские
СМИ.
Как информирует Sport.es, футболист согласен перейти в «Барселону». Клуб уже согласовал с ним
условия личного контракта. «Барса» предложила «Ницца» за Сери 30 миллионов
евро. Ответ французского клуба пока неизвестен.
В текущем сезоне 26-летний
ивуарийский хавбек провел четыре матча за «Ниццу».
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