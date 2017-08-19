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«Барселона» готова отдать «Ницце» 30 миллионов евро за Сери

Источник:  Sport.esКомментарии

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Ниццы» Жана-Мишеля Сери. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Sport.es, футболист согласен перейти в «Барселону». Клуб уже согласовал с ним условия личного контракта. «Барса» предложила «Ницца» за Сери 30 миллионов евро. Ответ французского клуба пока неизвестен.

В текущем сезоне 26-летний ивуарийский хавбек провел четыре матча за «Ниццу».

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