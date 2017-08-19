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Сын Ривалдо готов поиграть в чемпионате России

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Форвард бухарестского «Динамо» Ривалдиньо, сын бывшей звезды «Барселоны» Ривалдо, прокомментировал интерес к нему со стороны российских клубов.

- Мне нравятся многие лиги, хотел бы попробовать себя в Англии, Испании, Италии или Германии. Однако хочу сказать, что и в России хороший чемпионат.

Мой агент рассказывал мне об интересе некоторых клубов из вашей страны. Так почему бы и не перейти? Это было бы здорово. Хорошая лига, хорошая страна, - рассказал 22-летний Ривалдиньо.

Отметим, что игрок перешел в бухарестское «Динамо» в 2017 году. 

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