Сын Ривалдо готов поиграть в чемпионате России

Форвард бухарестского «Динамо» Ривалдиньо, сын бывшей звезды «Барселоны» Ривалдо, прокомментировал интерес к нему со стороны российских клубов.

- Мне нравятся многие лиги, хотел бы попробовать себя в Англии, Испании, Италии или Германии. Однако хочу сказать, что и в России хороший чемпионат.

Мой агент рассказывал мне об интересе некоторых клубов из вашей страны. Так почему бы и не перейти? Это было бы здорово. Хорошая лига, хорошая страна, - рассказал 22-летний Ривалдиньо.

Отметим, что игрок перешел в бухарестское «Динамо» в 2017 году.

