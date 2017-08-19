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Массимо Каррера: «Спартак» продолжит играть, как раньше. Отсутствие в составе Джикии - техническое решение

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал стартовый состав на матч с «Локомотивом».

- Отсутствие Джикии и Фернандо? Это техническое решение. Как главный тренер, я определяю стартовый состав на каждую игру - и выбираю из тех футболистов, что есть в нашем распоряжении. «Спартак» будет играть как раньше, - заявил Каррера.

Матч «Спартак» - «Локомотив» начнется в 17:30 по московскому времени на «Открытие Арене».

Матч

Спартак - Локомотив - 0:0

1-й тайм

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич, Промес, Ананидзе, Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус, Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Фарфан, Баринов

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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