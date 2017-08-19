Массимо Каррера: «Спартак» продолжит играть, как раньше. Отсутствие в составе Джикии - техническое решение

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал стартовый состав на матч с «Локомотивом».

- Отсутствие Джикии и Фернандо? Это техническое решение. Как главный тренер, я определяю стартовый состав на каждую игру - и выбираю из тех футболистов, что есть в нашем распоряжении. «Спартак» будет играть как раньше, - заявил Каррера.

Матч «Спартак» - «Локомотив» начнется в 17:30 по московскому времени на «Открытие Арене».