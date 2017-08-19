Массимо Каррера: «Спартак» продолжит играть, как раньше. Отсутствие в составе Джикии - техническое решение
Источник: Телеканал «Матч ТВ»Комментарии
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал стартовый состав на матч с «Локомотивом».
- Отсутствие Джикии и Фернандо? Это техническое решение. Как главный тренер, я определяю стартовый состав на каждую игру - и выбираю из тех футболистов, что есть в нашем распоряжении. «Спартак» будет играть как раньше, - заявил Каррера.
Матч «Спартак» - «Локомотив» начнется в 17:30 по московскому времени на «Открытие Арене».
Матч
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич, Промес, Ананидзе, Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус, Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов, Денисов И., Фарфан, Баринов
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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