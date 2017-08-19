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Сергей Фурсенко: В том, что Дзюба не полетел на матч с «Амкаром», ничего такого нет

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о том, что нападающий Артем Дзюба не полетел в Пермь на матч с «Амкаром».

- Надо прекращать уже с этими разговорами. У нас не только Дзюба не полетел, и другие игроки не полетели. Ничего в этом такого нет, - приводит слова Фурсенко «Р-Спорт».

Напомним, ранее «Зенит» вылетел на матч 7-го тура РФПЛ против «Амкара», который пройдет 20 августа в Перми.

Дзюба в текущем сезоне провел пять матчей в РФПЛ, из которых в двух вышел с первых минут. Также на счету форварда две встречи против «Бней Иегуды» и две минуты в матче с «Утрехтом».

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