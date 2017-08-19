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Роб Блэйк: Ягр точно будет в Зале славы, но «Кингз» решили не вести переговоров с ним

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк рассказал, что «Кингз» не будет приглашать чешского нападающего Яромира Ягра.

- Ягр - выдающийся игрок. Он точно будет в Зале славы. Но в определенном возрасте хоккеист должен подходить команде. Мы рассмотрели варианты с разными свободными агентами этим летом, чтобы понять, как они впишутся в наше видение игры. К тому же нам нельзя забывать о потолке зарплат. Мы решили не вести переговоров с Ягром. Но я еще раз хочу сказать, что он выдающийся игрок. У меня нет сомнений в том, что он будет играть, - цитирует Блэйка официальный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне 45-летний Яромир, играя за «Флориду», набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах регулярного чемпионата.

Отметим, что Ягр дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).

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