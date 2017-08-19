Илья Ковальчук: Очень боимся ЦСКА!

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о старте сезона КХЛ.

- Соскучились по серьезным играм, старт сезона всегда приятный. Мы много тренировались, неплохо выглядели на турнире Пучкова. Подходим к первой игре во всеоружии.

- Не завидуете такому усилению?

- Нам нечему завидовать.



- Не боитесь такого соперника?

- Очень боимся! (смеется), - приводит слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Друзья СКА» добились победы над «Друзьями Ковальчука» со счетом 11:5. С составом команд можно ознакомиться здесь.

Первый матч в КХЛ СКА проведет 21 августа против ЦСКА. Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.