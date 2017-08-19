Пол Клемент: Итоговый счет слишком суров для «Суонси»

Главный тренер «Суонси» Пол Клемент поделился впечатлениями после матча с «Манчестер Юнайтед» во втором туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:4.

«В конце концов ты всегда получаешь то, чего заслуживаешь, но итоговый счет слишком суров. До 79-й минуты они забили только один мяч. Я сделал замены, выпустил атакующих игроков, но в итоге мы получили хаос в защите. При счете 0:2 мы стали уязвимыми. Да, нужно верить до конца, что ты еще можешь забить, но мы сыграли так, как было выгодно «МЮ». Они сильны на контратаках, и смогли наказать нас.

Я сделаю все, чтобы это поражение от команды, которая будет бороться за титул чемпиона, не повлияло на нашу уверенность в себе. Нам нужно выбросить это из головы и готовиться к Кубку лиги на следующей неделе», - цитирует Клемента ВВС.

Команда Жозе Моуринью одержала вторую победу и с шестью очками на данный момент возглавляет турнирную таблицу. «Лебеди» с одним баллом расположились на 12-й строчке.

В следующем туре «МЮ» 26 августа примет «Лестер», а «Суонси» в тот же день сыграет на выезде с «Кристал Пэлас».