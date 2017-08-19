Пол Клемент: Итоговый счет слишком суров для «Суонси»
Главный тренер «Суонси»
Пол Клемент поделился впечатлениями после матча с «Манчестер Юнайтед» во втором
туре чемпионата Англии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:4.
«В конце концов ты всегда
получаешь то, чего заслуживаешь, но итоговый счет слишком суров. До 79-й минуты
они забили только один мяч. Я сделал замены, выпустил атакующих игроков, но в
итоге мы получили хаос в защите. При счете 0:2 мы стали уязвимыми. Да, нужно
верить до конца, что ты еще можешь забить, но мы сыграли так, как было выгодно «МЮ».
Они сильны на контратаках, и смогли наказать нас.
Я сделаю все, чтобы это
поражение от команды, которая будет бороться за титул чемпиона, не повлияло на
нашу уверенность в себе. Нам нужно выбросить это из головы и готовиться к Кубку
лиги на следующей неделе», - цитирует Клемента ВВС.
Команда
Жозе Моуринью одержала вторую победу и с шестью очками на данный момент
возглавляет турнирную таблицу. «Лебеди» с одним баллом расположились на 12-й
строчке.
В следующем туре «МЮ» 26 августа примет «Лестер», а «Суонси» в тот же день сыграет на выезде с «Кристал Пэлас».
Матч
Суонси - Манчестер Юнайтед - 0:4 (0:1)
Голы
Байи 45 (0:1). Лукаку 81 (0:2). Погба 82 (0:3). Марсьяль 84 (0:4).
Состав
Суонси: Фабиански, Ольссон, Моусон, Ноутон, Фернандес, Бартли (Роутледж, 67), Кэролл, Фер, Меса (Нарсинг, 67), Айю, Абрахам (МакБарни, 83)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Джонс, Байи, Блинд, Мата (Феллайни, 75), Матич, Валенсия, Мхитарян (Эррера, 85), Погба, Рэшфорд (Марсьяль, 75), Лукаку
Предупреждения:
Судья:
Джонатан Мосс (Англия)
Место и дата
19 августа 14:30, Либерти, Онлайн-трансляция