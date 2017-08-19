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Евгений Малкин: «Питтсбургу» легко не будет. Надо выходить и доказывать, какой бы состав не был

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о готовности команды к новому сезону.

- Насколько потери «Питтсбурга» осложняют команде борьбу за Кубок Стэнли?
- Время покажет, сейчас тяжело о чем-то рассуждать или загадывать. Сезон все расставит на свои места. Но опять же все знают о потолке зарплат, всех игроков команда не в состоянии подписать, не хватает денег, и генеральный менеджер, тренерский штаб принимает сложные решения. Нам, игрокам, только остается выходить играть, у нас много молодежи, которая с каждым годом прибавляет, и в этом году ребята показали высокий уровень. Легко не будет, надо выходить и доказывать, какой бы состав у тебя не был. У нас костяк команды сохранился. Будем выходить и доказывать, - приводит слова Малкина корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге». 

Напомним, «Питтсбург» в сезоне-2016/17 стал обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Нэшвилл» со счетом 4-2.

Первый матч в НХЛ сезона-2017/18 «Питтсбург» сыграет 5 октября против «Сент-Луиса». До этого с 20 по 30 сентября команда проведет семь выставочных встреч. 

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