Виктор Гончаренко: ЦСКА не хватило энергии
Главный тренер ЦСКА Виктор
Гончаренко поделился впечатлениями после матча с «Уралом» в седьмом туре
чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).
— Достаточно боевая игра. Никто не хотел уступать. Мы
пробовали усилить игру в атаке. Что-то получилось, что-то нет, но энергии
впереди нам не хватило. Хотя «Урал» оборонялся очень хорошо.
— «Урал» в этом сезоне пока никто не может обыграть. Чего не хватило вашей команде?
— Может быть, не хватило энергии. Может, сказывается то, что мы провели напряженный поединок.
— Матч с «Янг Бойз» — определяющий для трансферной кампании?
— С чего вы взяли? Эти вещи никак не связаны.
— Ощущаете ли вы эстетическое удовольствие от игры своей команды?
— Иногда да, иногда нет. Сегодня моментами да. Но чем лучше ты играешь, тем сложнее держать этот уровень в 30 матчах.
— Вы возглавляли «Урал», сейчас снова приехали в Екатеринбург. Как команда изменилась со времени вашей работы?
— Пришло много качественных футболистов, хотя костяк остался старым. Это правильное направление.
— С такой игрой, как сегодня, как выступать в Лиге чемпионов?
— Это дело вкуса. Кому-то игра понравилась, кому-то нет. Плюс сегодняшняя встреча не имеет отношения к Лиге чемпионов. И это пока единственный матч, в котором мы не забили в этом сезоне, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.
ЦСКА
занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, «Урал» идет на седьмом
месте.
26 августа «Урал» сыграет на выезде с московским «Локомотивом», а ЦСКА на следующий день примет грозненский «Ахмат».
Матч
Состав
Урал: Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Григорьев (Евсеев, 62), Чантурия, Бикфалви, Фидлер (Портнягин, 83), Бавин (Емельянов, 69), Кулаков, Ильин
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Натхо, Головин (Миланов, 82), Вернблум, Дзагоев (Чалов, 64), Оланаре (Витиньо, 52)
Предупреждения:
Евсеев, 89 - Дзагоев, 44; Набабкин, 63
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция