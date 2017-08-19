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Виктор Гончаренко: ЦСКА не хватило энергии

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча с «Уралом» в седьмом туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

— Достаточно боевая игра. Никто не хотел уступать. Мы пробовали усилить игру в атаке. Что-то получилось, что-то нет, но энергии впереди нам не хватило. Хотя «Урал» оборонялся очень хорошо.

— «Урал» в этом сезоне пока никто не может обыграть. Чего не хватило вашей команде?
— Может быть, не хватило энергии. Может, сказывается то, что мы провели напряженный поединок.

— Матч с «Янг Бойз» — определяющий для трансферной кампании?
— С чего вы взяли? Эти вещи никак не связаны.

— Ощущаете ли вы эстетическое удовольствие от игры своей команды?
— Иногда да, иногда нет. Сегодня моментами да. Но чем лучше ты играешь, тем сложнее держать этот уровень в 30 матчах.

— Вы возглавляли «Урал», сейчас снова приехали в Екатеринбург. Как команда изменилась со времени вашей работы?
— Пришло много качественных футболистов, хотя костяк остался старым. Это правильное направление.

— С такой игрой, как сегодня, как выступать в Лиге чемпионов?
— Это дело вкуса. Кому-то игра понравилась, кому-то нет. Плюс сегодняшняя встреча не имеет отношения к Лиге чемпионов. И это пока единственный матч, в котором мы не забили в этом сезоне, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, «Урал» идет на седьмом месте.

26 августа «Урал» сыграет на выезде с московским «Локомотивом», а ЦСКА на следующий день примет грозненский «Ахмат».

Матч

Урал - ЦСКА - 0:0

Состав

Урал: Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Григорьев (Евсеев, 62), Чантурия, Бикфалви, Фидлер (Портнягин, 83), Бавин (Емельянов, 69), Кулаков, Ильин

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Натхо, Головин (Миланов, 82), Вернблум, Дзагоев (Чалов, 64), Оланаре (Витиньо, 52)

Предупреждения:

Евсеев, 89 - Дзагоев, 44; Набабкин, 63

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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