Виктор Гончаренко: ЦСКА не хватило энергии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча с «Уралом» в седьмом туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

— Достаточно боевая игра. Никто не хотел уступать. Мы пробовали усилить игру в атаке. Что-то получилось, что-то нет, но энергии впереди нам не хватило. Хотя «Урал» оборонялся очень хорошо.



— «Урал» в этом сезоне пока никто не может обыграть. Чего не хватило вашей команде?

— Может быть, не хватило энергии. Может, сказывается то, что мы провели напряженный поединок.



— Матч с «Янг Бойз» — определяющий для трансферной кампании?

— С чего вы взяли? Эти вещи никак не связаны.



— Ощущаете ли вы эстетическое удовольствие от игры своей команды?

— Иногда да, иногда нет. Сегодня моментами да. Но чем лучше ты играешь, тем сложнее держать этот уровень в 30 матчах.



— Вы возглавляли «Урал», сейчас снова приехали в Екатеринбург. Как команда изменилась со времени вашей работы?

— Пришло много качественных футболистов, хотя костяк остался старым. Это правильное направление.



— С такой игрой, как сегодня, как выступать в Лиге чемпионов?

— Это дело вкуса. Кому-то игра понравилась, кому-то нет. Плюс сегодняшняя встреча не имеет отношения к Лиге чемпионов. И это пока единственный матч, в котором мы не забили в этом сезоне, - цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, «Урал» идет на седьмом месте.

26 августа «Урал» сыграет на выезде с московским «Локомотивом», а ЦСКА на следующий день примет грозненский «Ахмат».