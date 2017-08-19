«Друзья СКА» обыграли «Друзей Ковальчука» в Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел товарищеский матч между командами «Друзья Ковальчука» и «Друзья СКА».

«Друзья СКА» добились победы со счетом 11:5. В составе «Друзей Ковальчука» голы забивали Вадим Епанчинцев, Дмитрий Калинин и Александр Плутник, дубль на счету Ильи Ковальчука. У «Друзей СКА» шайбы забросили Валерий Каменский, Андрей Зубарев, Игорь Бутман, Павел Дацюк, Валерий Покровский, дубль Сергея Рачука и покер у Романа Ротенберга. С составом команд можно ознакомиться здесь.

Напомним, первый матч в КХЛ СКА проведет 21 августа против ЦСКА. Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.