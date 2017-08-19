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«Шинник» на выезде обыграл «Химки»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч девятого тура первенства ФНЛ между «Химками» и «Шинником» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Шинника».

В составе победителей отличились Дмитрий Чистяков, Эльдар Низамутдинов (с пенальти) и Дмитрий Самойлов. «Шинник» набрал 17 очков и занимает пятое место. У «Химок» десять очков и 13-е место.

ФНЛ

9-й тур

Матч

Химки - Шинник - 0:3 (0:0)

Место и дата

19 августа 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция


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