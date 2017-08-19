«Шинник» на выезде обыграл «Химки»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч девятого тура
первенства ФНЛ между «Химками» и «Шинником» завершился победой гостей. Итоговый
счет матча – 3:0 в пользу «Шинника».
В составе победителей
отличились Дмитрий Чистяков, Эльдар Низамутдинов (с пенальти) и Дмитрий
Самойлов. «Шинник» набрал 17 очков и занимает пятое место. У «Химок» десять
очков и 13-е место.
ФНЛ
9-й тур
Матч
Место и дата
19 августа 16:00, Новые Химки, Онлайн-трансляция
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