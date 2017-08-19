«Оренбург» переиграл «Луч-Энергию» в 9-м туре первенства ФНЛ

Футболисты «Оренбурга» переиграли на своем поле «Луч-Энергию» в матче девятого тура первенства ФНЛ со счетом 2:0.

У оренбургской команды забитыми голами отличились Артем Делькин и Дмитрий Андреев.

После этой игры «Оренбург» набрал 13-ть очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Луч-Энергия» имея в активе семь очков, находится на 16-м месте.

В следующем туре «Оренбург» 27 августа встретится в гостях с «Олимпийцем». В тот же день «Луч-Энергия» на своем поле примет «Тамбов».