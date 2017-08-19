«Нефтехимик» презентовал новый бренд команды (фото)

Форвард СКА Илья Ковальчук – о соперничестве с ЦСКА, покере Романа Ротенберга и новичках армейцев.

Илья Ковальчук: Очень боимся ЦСКА! (видео) Форвард СКА Илья Ковальчук – о соперничестве с ЦСКА, покере Романа Ротенберга и новичках армейцев.

Илья Ковальчук: Такого, как после первого чемпионства, точно не повторится

Илья Ковальчук: Такого, как после первого чемпионства, точно не повторится Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о старте сезона КХЛ.

Директор «Нефтехимика» Раил Якупов ответил на вопрос относительно будущего в клубе нападающего Николая Жердева.

Директор «Нефтехимика»: Решение по Жердеву примем в ближайшие дни

Директор «Нефтехимика»: Решение по Жердеву примем в ближайшие дни Директор «Нефтехимика» Раил Якупов ответил на вопрос относительно будущего в клубе нападающего Николая Жердева.

Илья Ковальчук: Очень боимся ЦСКА! Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о старте сезона КХЛ.