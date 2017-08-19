«Нефтехимик» презентовал новый бренд команды (фото)
Источник: ХК «Нефтехимик»Комментарии
«Нефтехимик» официально представил новый логотип и форму команды. Об этом информирует официальный сайт нижнекамского клуба.
Новой эмблемой команды стала голова волка.
Наш новый логотип pic.twitter.com/tWK6NM6iYe— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 19 августа 2017 г.
Напомним, что в прошедшем сезоне КХЛ «Нефтехимик» набрал 80 очков и занял 10 место в Восточной конференции.
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