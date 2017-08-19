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«Нефтехимик» презентовал новый бренд команды (фото)

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

«Нефтехимик»  официально представил новый логотип и форму команды. Об этом информирует официальный сайт нижнекамского клуба.

 Новой эмблемой команды стала голова волка.

Напомним, что в прошедшем сезоне КХЛ «Нефтехимик» набрал 80 очков и занял 10 место в Восточной конференции.

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