На матче «Друзей СКА» и «Друзей Ковальчука» собрали 10 млн рублей на школу следж-хоккея
На товарищеском матче в Петербурге между «Друзьями СКА» и «Друзьями Ковальчука» собрано 10 миллионов рублей.
Все собранные деньги пойдут на петербургскую детскую школу следж-хоккея.
Напомним, «Друзья СКА» добились победы со счетом 11:5. С составом команд можно ознакомиться здесь.
Первый матч в КХЛ СКА проведет 21 августа против ЦСКА. Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
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