«Халл» Слуцкого уступил «Куинз Парк Рейнджерс», ведя в счете

«Халл Сити» на выезде уступил «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2) в 4-м туре чемпионшипа.



У хозяев поля отличился Мэтт Смит (74-я минута) и Идрисса Силла (90-я), у гостей - Джаррод Боуэн (35-я).

Команда Леонида Слуцкого с четырьмя очками занимает на данный момент 14-е место. У лондонского клуба семь баллов и 5-я строчка.

В следующем туре «Халл» 25 августа примет «Болтон», а «Куинз Парк Рейнджерс» днем позже встретится на выезде с «Кардиффом».