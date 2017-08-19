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«Халл» Слуцкого уступил «Куинз Парк Рейнджерс», ведя в счете

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Халл Сити» на выезде уступил «Куинз Парк Рейнджерс» (1:2) в 4-м туре чемпионшипа.

У хозяев поля отличился Мэтт Смит (74-я минута) и Идрисса Силла (90-я), у гостей - Джаррод Боуэн (35-я).

Команда Леонида Слуцкого с четырьмя очками занимает на данный момент 14-е место. У лондонского клуба семь баллов и 5-я строчка.

В следующем туре «Халл» 25 августа примет «Болтон», а «Куинз Парк Рейнджерс» днем позже встретится на выезде с «Кардиффом».

Матч

КПР - Халл Сити - 2:1 (0:1)

Голы

Боуэн 35 (0:1). M. Smith 74 (1:1). I. Sylla 90 (2:1).

Предупреждения:

Перч, 82; I. Sylla, 90; M. Smith, 90 - Мейлер, 56; Ларссон, 61; МакГрегор, 87

Место и дата

19 августа 17:00, Лофтас Роуд, Онлайн-трансляция

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