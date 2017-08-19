Александр Тарханов: Настанет момент, когда «Урал» выиграет

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями после матча с ЦСКА в седьмом туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

«Думаю, что счет по игре. Хорошо, что мы не проигрываем. Настанет момент, когда «Урал» выиграет. У ЦСКА было два момента, но нас спас Годзюр. Момент был и у нас, но Бавин не забил. Наша средняя линия немного проваливается», - сказал Тарханов в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, «Урал» идет на седьмом месте. 26 августа «Урал» сыграет на выезде с московским «Локомотивом», а ЦСКА на следующий день примет грозненский «Ахмат».