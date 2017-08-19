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Александр Тарханов: Настанет момент, когда «Урал» выиграет

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями после матча с ЦСКА в седьмом туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).

«Думаю, что счет по игре. Хорошо, что мы не проигрываем. Настанет момент, когда «Урал» выиграет. У ЦСКА было два момента, но нас спас Годзюр. Момент был и у нас, но Бавин не забил. Наша средняя линия немного проваливается», - сказал Тарханов в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, «Урал» идет на седьмом месте. 26 августа «Урал» сыграет на выезде с московским «Локомотивом», а ЦСКА на следующий день примет грозненский «Ахмат».

Матч

Урал - ЦСКА - 0:0

Состав

Урал: Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Григорьев (Евсеев, 62), Чантурия, Бикфалви, Фидлер (Портнягин, 83), Бавин (Емельянов, 69), Кулаков, Ильин

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Натхо, Головин (Миланов, 82), Вернблум, Дзагоев (Чалов, 64), Оланаре (Витиньо, 52)

Предупреждения:

Евсеев, 89 - Дзагоев, 44; Набабкин, 63

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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