Александр Тарханов: Настанет момент, когда «Урал» выиграет
Главный тренер «Урала»
Александр Тарханов поделился впечатлениями после матча с ЦСКА в седьмом туре
чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).
«Думаю, что счет по игре.
Хорошо, что мы не проигрываем. Настанет момент, когда «Урал» выиграет. У ЦСКА
было два момента, но нас спас Годзюр. Момент был и у нас, но Бавин не забил.
Наша средняя линия немного проваливается», - сказал Тарханов в эфире телеканала
«Матч ТВ».
ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, «Урал» идет на седьмом месте. 26 августа «Урал» сыграет на выезде с московским «Локомотивом», а ЦСКА на следующий день примет грозненский «Ахмат».
Матч
Состав
Урал: Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Григорьев (Евсеев, 62), Чантурия, Бикфалви, Фидлер (Портнягин, 83), Бавин (Емельянов, 69), Кулаков, Ильин
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Васин, Фернандес, Березуцкий А., Натхо, Головин (Миланов, 82), Вернблум, Дзагоев (Чалов, 64), Оланаре (Витиньо, 52)
Предупреждения:
Евсеев, 89 - Дзагоев, 44; Набабкин, 63
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 августа 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция