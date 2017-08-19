Дмитрий Аленичев: «Енисей» полностью доминировал в игре с «Зенитом-2»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Зенитом-2» (2:1) в домашнем матче 9-го тура первенства ФНЛ.

— Считаю, что сегодня мы полностью доминировали в игре. Практически не дали сопернику создать ни одного стопроцентного момента. Но в итоге, забив гол, неожиданно пропустили. Очень сильно из-за этого расстроился, частично курьезным гол получился. Рад, что во втором тайме сумели дожать соперника, вырвать эту победу, хотя меня поразила очень низкая реализация моментов. Мы играли против молодой команды, хочу отметить Анатолия Викторовича Давыдова, который работает с этой молодёжью. Хотелось бы, чтобы он воспитывал её для основной команды, об этом я ему после матча и сказал. Сегодняшние три очка будут важны для нас в дальнейшем, честно говоря, весь матч был на нервах, но я верил, мои помощники верили, что дожмем. Так и получилось, — приводит слова Аленичева пресс-служба «Енисея».

После этой игры «Енисей» набрал 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.