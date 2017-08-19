Алан Дзагоев: Рецидива травмы у меня нет. Но своим состоянием я вообще недоволен

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что недоволен своим текущим физическим состоянием.

- Погода хорошая, поле хорошее, но мы не показали своей игры. Довольствоваться нам нечем. Хотели с хорошим настроением готовиться к матчу с «Янг Бойз», главной игре на данном отрезке, но не вышло. Рецидива травмы у меня нет. Но своим состоянием я вообще недоволен. Нужно прибавлять, тренироваться и надеяться на лучшее. График сейчас не позволяет много тренироваться, приходится добирать через игры. Надеюсь, что вскоре я наберу форму, но пока я ей полностью недоволен, - приводит слова Дзагоева «Р-Спорт».

В субботу ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Уралом» (0:0) с екатеринбургским «Уралом». ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре ЦСКА 26 августа примет грозненский «Ахмат».