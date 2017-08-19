Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей2 : 1Зенит-2
Футбол  Урал0 : 0ЦСКА
Футбол  Спартак3 : 4Локомотив
Футбол  Суонси0 : 4Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург0 : 3Боруссия
Футбол  Рубин- : -Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Понтус Вернблум: Головин – самый талантливый футболист в России

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мнением об игре партнера по команде Александра Головина.

- Сборная России переживает переходный период, они потеряли несколько возрастных игроков. Им необходимо собрать команду воедино. Но если у них будет хорошая система и футболисты ей проникнутся, то они смогут играть достаточно эффективно. Головин – самый талантливый футболист в России, я уверен в этом, - приводит слова Вернблума «Р-Спорт».

В субботу ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Уралом» (0:0) с екатеринбургским «Уралом». ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре ЦСКА 26 августа примет грозненский «Ахмат».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» уступил «Локомотиву», ведя со счетом 2:0Матч седьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3.Алан Дзагоев: Рецидива травмы у меня нет. Но своим состоянием я вообще недоволенПолузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что недоволен своим текущим физическим состоянием.Александр Тарханов: Настанет момент, когда «Урал» выиграетГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями после матча с ЦСКА в седьмом туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).«Спартак» – «Локомотив». ОнлайнВ матче седьмого тура чемпионата России по футболу «Спартак» сыграет с командой «Локомотив».Виктор Гончаренко: ЦСКА не хватило энергииГлавный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился впечатлениями после матча с «Уралом» в седьмом туре чемпионата России. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).
Футбол
Александр Тарханов: Настанет момент, когда «Урал» выиграет
Футбол
Виктор Гончаренко: ЦСКА не хватило энергии
Футбол
«Спартак» рассматривает вариант покупки Тарасова
Футбол
Сергей Фурсенко: В том, что Дзюба не полетел на матч с «Амкаром», ничего такого нет
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Александр Головин
Александр Головинвсе новости
Понтус Вернблум
Понтус Вернблумвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости