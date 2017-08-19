Понтус Вернблум: Головин – самый талантливый футболист в России

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился мнением об игре партнера по команде Александра Головина.

- Сборная России переживает переходный период, они потеряли несколько возрастных игроков. Им необходимо собрать команду воедино. Но если у них будет хорошая система и футболисты ей проникнутся, то они смогут играть достаточно эффективно. Головин – самый талантливый футболист в России, я уверен в этом, - приводит слова Вернблума «Р-Спорт».

В субботу ЦСКА в матче 7-го тура чемпионата России сыграл вничью с «Уралом» (0:0) с екатеринбургским «Уралом». ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре ЦСКА 26 августа примет грозненский «Ахмат».