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Директор «Нефтехимика»: Решение по Жердеву примем в ближайшие дни

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Директор «Нефтехимика» Раил Якупов ответил на вопрос относительно будущего в клубе нападающего Николая Жердева.

Напомним, двукратный чемпион мира в составе сборной России Жердев ранее подписал просмотровый контракт с «Нефтехимиком», который в августе стал победителем двух предсезонных турниров.

«Просмотровый контракт Николая Жердева закончился 17 августа. Николай выглядит хорошо, его работа устраивает клуб. Но решение о его будущем будет принято тренерским штабом в ближайшие дни», - сказал Якупов.

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