Илья Ковальчук: Такого, как после первого чемпионства, точно не повторится
Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о старте сезона КХЛ.
- Сезон после первого чемпионства был не очень удачным. Какие-то уроки есть, чтобы избежать этого?
- Их нельзя сравнивать. После первого чемпионства у нас поменялся тренерский штаб, ушла половина команды. Сейчас этого нет. Слава богу, все осталось на месте, тренеры те же. Такого точно не повторится.
- А уход Дадонова и Шипачева?
- Желаем им удачи в НХЛ. Будем следить за ними. Когда приходим утром на тренировку, у нас в раздевалке показывают обзоры матчей. Побольше им голов и победы в Кубке, - приводит слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Друзья СКА» добились победы над «Друзьями Ковальчука» со счетом 11:5. С составом команд можно ознакомиться здесь.
Первый матч в КХЛ СКА проведет 21 августа против ЦСКА. Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.