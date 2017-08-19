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Илья Ковальчук: Такого, как после первого чемпионства, точно не повторится

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о старте сезона КХЛ.

- Сезон после первого чемпионства был не очень удачным. Какие-то уроки есть, чтобы избежать этого?
- Их нельзя сравнивать. После первого чемпионства у нас поменялся тренерский штаб, ушла половина команды. Сейчас этого нет. Слава богу, все осталось на месте, тренеры те же. Такого точно не повторится.

- А уход Дадонова и Шипачева?
- Желаем им удачи в НХЛ. Будем следить за ними. Когда приходим утром на тренировку, у нас в раздевалке показывают обзоры матчей. Побольше им голов и победы в Кубке, - приводит слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Друзья СКА» добились победы над «Друзьями Ковальчука» со счетом 11:5. С составом команд можно ознакомиться здесь.

Первый матч в КХЛ СКА проведет 21 августа против ЦСКА. Встреча пройдет в Петербурге и начнется в 19:30, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.   

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