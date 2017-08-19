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«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ливерпуля».

На 73-й минуте счет в матче открыл Садио Мане. «Ливерпуль» после двух туров имеет четыре очка. У «Кристал Пэлас» пока ноль очко.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом», а «Кристал Пэлас» - с «Суонси».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

Матч

Ливерпуль - Кристал Пэлас - 1:0 (0:0)

Голы

Мане 73 (1:0).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Гомес, Клаван, Робертсон, Матип, Хендерсон, Милнер, Вейналдум (Соланке, 71), Старридж (Салах, 61), Фирмино (Ловрен, 90), Мане

Кристал Пэлас: Хеннесси, Данн, Томкинс, Уорд, ван Анхолт (Шлупп, 84), Лофтус-Чик, Фосу-Менса, Панчон (МакАртур, 73), Миливоевич (Кайкай, 77), Бентеке, Таунсенд

Предупреждения:

Хендерсон, 69 - Панчон, 15; ван Анхолт, 63; Бентеке, 90

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

19 августа 17:00, Энфилд, Онлайн-трансляция


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