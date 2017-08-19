«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас»

Матч второго тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ливерпуля».

На 73-й минуте счет в матче открыл Садио Мане. «Ливерпуль» после двух туров имеет четыре очка. У «Кристал Пэлас» пока ноль очко.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом», а «Кристал Пэлас» - с «Суонси».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур