«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас»
Матч второго тура
чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Кристал Пэлас» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Ливерпуля».
На 73-й минуте счет в
матче открыл Садио Мане. «Ливерпуль» после двух туров имеет четыре очка. У «Кристал
Пэлас» пока ноль очко.
В следующем туре «Ливерпуль»
сыграет с «Арсеналом», а «Кристал Пэлас» - с «Суонси».
Чемпионат Англии.
Премьер-лига
2-й тур
Матч
Ливерпуль - Кристал Пэлас - 1:0 (0:0)
Голы
Мане 73 (1:0).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Гомес, Клаван, Робертсон, Матип, Хендерсон, Милнер, Вейналдум (Соланке, 71), Старридж (Салах, 61), Фирмино (Ловрен, 90), Мане
Кристал Пэлас: Хеннесси, Данн, Томкинс, Уорд, ван Анхолт (Шлупп, 84), Лофтус-Чик, Фосу-Менса, Панчон (МакАртур, 73), Миливоевич (Кайкай, 77), Бентеке, Таунсенд
Предупреждения:
Хендерсон, 69 - Панчон, 15; ван Анхолт, 63; Бентеке, 90
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
19 августа 17:00, Энфилд, Онлайн-трансляция