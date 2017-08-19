«Лестер» обыграл «Брайтон»
Матч второго тура
чемпионата Англии между «Лестером» и «Брайтоном» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Лестера».
В составе победителей
отличились Синдзи Окадзаки и Гарри Магуайр. «Лестер» набрал первые три очка в чемпионате.
У «Брайтона» пока ноль очков.
В следующем туре «Лестер»
сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Брайтон» - с «Уотфордом».
Чемпионат Англии.
Премьер-лига
2-й тур
Матч
Лестер Сити - Брайтон - 2:0 (1:0)
Голы
Окадзаки 2 (1:0). Магуайр 54 (2:0).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Морган, Фукс, Марез, Ндиди, Олбрайтон, Магуайр, Джеймс, Окадзаки (Слимани, 76), Варди (Грэй, 90)
Брайтон: Райан, Даффи, Данк, Зуттнер, Бруно, Прюппер, Марч, Стивенс, Гросс (Ноккарт, 62), Мерфи, Маррей (Хемед, 66)
Предупреждения:
Морган, 50 - нет
Судья:
Ли Проберт (Англия)
Место и дата
19 августа 17:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция