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«Лестер» обыграл «Брайтон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Брайтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Лестера».

В составе победителей отличились Синдзи Окадзаки и Гарри Магуайр. «Лестер» набрал первые три очка в чемпионате. У «Брайтона» пока ноль очков.

В следующем туре «Лестер» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Брайтон» - с «Уотфордом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

Матч

Лестер Сити - Брайтон - 2:0 (1:0)

Голы

Окадзаки 2 (1:0). Магуайр 54 (2:0).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Симпсон, Морган, Фукс, Марез, Ндиди, Олбрайтон, Магуайр, Джеймс, Окадзаки (Слимани, 76), Варди (Грэй, 90)

Брайтон: Райан, Даффи, Данк, Зуттнер, Бруно, Прюппер, Марч, Стивенс, Гросс (Ноккарт, 62), Мерфи, Маррей (Хемед, 66)

Предупреждения:

Морган, 50 - нет

Судья:

Ли Проберт (Англия)

Место и дата

19 августа 17:00, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция

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