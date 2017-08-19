«Лестер» обыграл «Брайтон»

Матч второго тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Брайтоном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Лестера».

В составе победителей отличились Синдзи Окадзаки и Гарри Магуайр. «Лестер» набрал первые три очка в чемпионате. У «Брайтона» пока ноль очков.

В следующем туре «Лестер» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Брайтон» - с «Уотфордом».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур