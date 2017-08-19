«Кубань» уступила на выезде «Тамбову» в матче 9-го тура первенства ФНЛ
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты «Тамбова» переиграли «Кубань» в матче девятого тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.
У хозяев голами отметились Александр Горбатюк и Андрей Мурнин. У «Кубани» точный удар на счету Алексея Гая.
После этой игры «Тамбов» набрал 18 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Кубань», имея в активе 11 очков, находится на 12 месте.
В следующем туре «Тамбов» 27 августа на выезде встретится с «Луч-Энергией». В тот же день «Кубань» на своем поле примет «Спартак-2».
Матч
Место и дата
19 августа 17:00, Спартак, Онлайн-трансляция
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