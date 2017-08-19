Борис Майоров: У ЦСКА перебор великолепных исполнителей. Такого состава нет ни у СКА, ни у «Магнитки»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о претензиях ЦСКА на чемпионство в КХЛ

- ЦСКА, безусловно, главный фаворит сезона, - признает Борис Майоров. - Клуб не скрывает своих амбиций, ведь он уже дважды был в шаге-двух от заветной цели. Отсюда и великолепный подбор исполнителей, которых в ЦСКА, на мой взгляд, все же перебор. Такого состава нет ни у СКА, ни у «Магнитки», ни у «Ак Барса».