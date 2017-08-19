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Борис Майоров: У ЦСКА перебор великолепных исполнителей. Такого состава нет ни у СКА, ни у «Магнитки»

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение о претензиях ЦСКА на чемпионство в КХЛ

- ЦСКА, безусловно, главный фаворит сезона, - признает Борис Майоров. - Клуб не скрывает своих амбиций, ведь он уже дважды был в шаге-двух от заветной цели. Отсюда и великолепный подбор исполнителей, которых в ЦСКА, на мой взгляд, все же перебор. Такого состава нет ни у СКА, ни у «Магнитки», ни у «Ак Барса».

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