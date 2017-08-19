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«Спартак» уступил «Локомотиву», ведя со счетом 2:0 по ходу матча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч седьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Локомотива»

В первом тайме «Спартак» забил два мяча. Отличились Денис Глушаков и Луис Адриано. В концовке первого тайма вторую желтую карточку получил Александр Самедов, и «Спартак» остался в меньшинстве.

Во второй половине «Локомотив» воспользовался численным преимуществом и отыгрался. Голы в активе Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука. А затем забил еще и Александр Коломейцев, после чего закрепил преимущество гостей Мануэл Фернандеш. Красно-белые успели отыграть один мяч благодаря голу Квинси Промеса.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

«Спартак» с восемью очками занимает десятое место. У «Локомотива» 16 очков и вторая позиция. В следующем туре «Спартак» сыграет со «СКА-Хабаровском», а «Локомотив» - с «Уралом».

Чемпионат России. Премьер-лига

7-й тур

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 60; Фернандеш, 64; Игнатьев, 71

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция



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