«Спартак» уступил «Локомотиву», «Урал» и ЦСКА сыграли вничью, «МЮ» разгромил «Суонси». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт»
предлагает вам краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.
1. «Локомотив» одержал
волевую победу в матче со «Спартаком».
2. «Урал» и ЦСКА завершили
матч безголевой ничьей.
3. В чемпионате Англии «Манчестер
Юнайтед» разгромил «Суонси».
4. «Ливерпуль» одержал
минимальную победу в матче с «Кристал Пэлас».
5. Дортмундская «Боруссия»
в стартовом туре бундеслиги крупно обыграла «Вольфсбург».
Текст дня: Заплатят ли
призовые нашим «нейтральным»?
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