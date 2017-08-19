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«Спартак» уступил «Локомотиву», «Урал» и ЦСКА сыграли вничью, «МЮ» разгромил «Суонси». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает вам краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.

1. «Локомотив» одержал волевую победу в матче со «Спартаком».

2. «Урал» и ЦСКА завершили матч безголевой ничьей.

3. В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» разгромил «Суонси».

4. «Ливерпуль» одержал минимальную победу в матче с «Кристал Пэлас».

5. Дортмундская «Боруссия» в стартовом туре бундеслиги крупно обыграла «Вольфсбург».

Текст дня: Заплатят ли призовые нашим «нейтральным»?


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