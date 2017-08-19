Пользователь твиттера предсказал счет, авторов голов и оказался прав

В Турции пользователь Твиттера под ником dieter предсказал точный счет и авторов забитых мячей в матче турецкой Суперлиги. За 20 минут до начала встречи «Касымпаша» - «Бешикташ» он написал следующее: «Матч будет результативным.. Счет: «Касымпаша» 2:2 «Бешикташ» (Талишка, Бабел, Ноймайр, Трезеге)».

Твит пользователя получил огромную огласку в сети сразу по окончании игры.

Команды сыграли вничью 2:2. Первыми забили гости – Бабел отличился на 7 минуте. На 23 минуте Ноймайр счет сравнял. Талишка на 34-й вновь вывел «Бешикташ» вперед. А Трезеге за 12 минут до финального свистка установил окончательный счет – 2:2.