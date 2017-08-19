Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей2 : 1Зенит-2
Футбол  Урал0 : 0ЦСКА
Футбол  Спартак3 : 4Локомотив
Футбол  Суонси0 : 4Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург0 : 3Боруссия
Футбол  Рубин3 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лион» не смог удержать победу в матче с «Бордо», пропустив в компенсированное время

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Лиона» в компенсированное арбитром время упустили победу в матче третьего тура чемпионата Франции против «Бордо» (3:3).

У хозяев забитыми мячами отметились Набиль Фекир, Кенни Тете и Бертран Траоре. У «Бордо» точные удары на счету Лукаса Лерагера и Малкома, оформившего в этой встрече дубль.

Отметим, что на 36-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Лиона» Серхи Дардер.

После этой игры «Лион» набрал семь очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо», имея в активе пять очков, находится на шестом месте.

Матч

Лион - Бордо - 3:3 (2:1)

Голы

Фекир 10 (1:0). Тете 23 (2:0). Малком 41 (2:1). Траоре 74 (3:1). Лерагер 88 (3:2). Малком 90 (3:3).

Состав

Лион: Лопеш, Морель, Тете, Марсал (Дьякаби, 74), Марсело, Дардер, Тусар, Диас (Ферри, 44), Фекир, Депай (Корне, 65), Траоре

Бордо: Костиль, Лерагер, Йованович, Пелленар, Сабали, Камано, Малком, Санхаре, Тулалан, Вада (Кафу, 37), Менди (Лаборде, 46)

Предупреждения:

Дардер, 33; Траоре, 39; Морель, 82 - Лерагер, 59; Тулалан, 64

Удаления:

Дардер, 36 - нет

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

19 августа 18:00, Жерлан, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лига 1. 3-й тур. «Лион» - «Бордо», «Ницца» – «Генгам» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».«Барселона» готова отдать «Ницце» 30 миллионов евро за Сери«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Ниццы» Жана-Мишеля Сери. Об этом сообщают испанские СМИ.Даниэл Алвес может пропустить матч с «Тулузой» из-за того, что утонула его тетяТрагедия произошла в семье защитника «ПСЖ» Даниэла Алвеса. В Бразилии утонула его тетя.Победы «Баварии», «Валенсии» и «Монако», переход Матюиди в «Ювентус» и бойкот фанатов «Краснодара». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.«Монако» обыграл «Метц» благодаря голу ФалькаоМатч третьего тура чемпионата Франции между «Метцем» и «Монако» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Монако».
Футбол
Волейболист Спиридонов был задержан перед матчем «Спартак» - «Локомотив»
Футбол
Никита Симонян: Самедов подвел команду. Он симулянт
Футбол
Владимир Эштреков: Самедов подвел свою команду, игрок должен отвечать за свое поведение
Футбол
Александр Самедов: Команда проиграла из-за меня
все новости
Лион
Лионкалендарьстатистика
Бордо
Бордокалендарьстатистика
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости