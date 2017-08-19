«Лион» не смог удержать победу в матче с «Бордо», пропустив в компенсированное время

Футболисты «Лиона» в компенсированное арбитром время упустили победу в матче третьего тура чемпионата Франции против «Бордо» (3:3).

У хозяев забитыми мячами отметились Набиль Фекир, Кенни Тете и Бертран Траоре. У «Бордо» точные удары на счету Лукаса Лерагера и Малкома, оформившего в этой встрече дубль.

Отметим, что на 36-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Лиона» Серхи Дардер.

После этой игры «Лион» набрал семь очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо», имея в активе пять очков, находится на шестом месте.