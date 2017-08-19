«Лион» не смог удержать победу в матче с «Бордо», пропустив в компенсированное время
Футболисты «Лиона» в компенсированное арбитром время упустили победу в матче третьего тура чемпионата Франции против «Бордо» (3:3).
У хозяев забитыми мячами отметились Набиль Фекир, Кенни Тете и Бертран Траоре. У «Бордо» точные удары на счету Лукаса Лерагера и Малкома, оформившего в этой встрече дубль.
Отметим, что на 36-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Лиона» Серхи Дардер.
После этой игры «Лион» набрал семь очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции. «Бордо», имея в активе пять очков, находится на шестом месте.
Матч
Голы
Фекир 10 (1:0). Тете 23 (2:0). Малком 41 (2:1). Траоре 74 (3:1). Лерагер 88 (3:2). Малком 90 (3:3).
Состав
Лион: Лопеш, Морель, Тете, Марсал (Дьякаби, 74), Марсело, Дардер, Тусар, Диас (Ферри, 44), Фекир, Депай (Корне, 65), Траоре
Бордо: Костиль, Лерагер, Йованович, Пелленар, Сабали, Камано, Малком, Санхаре, Тулалан, Вада (Кафу, 37), Менди (Лаборде, 46)
Предупреждения:
Дардер, 33; Траоре, 39; Морель, 82 - Лерагер, 59; Тулалан, 64
Удаления:
Дардер, 36 - нет
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
19 августа 18:00, Жерлан, Онлайн-трансляция