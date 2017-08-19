Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей2 : 1Зенит-2
Футбол  Урал0 : 0ЦСКА
Футбол  Спартак3 : 4Локомотив
Футбол  Суонси0 : 4Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург0 : 3Боруссия
Футбол  Рубин3 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Волгарь» и «Авангард» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч девятого тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Авангардом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе хозяев отличился Алексей Сутормин. У гостей гол в активе Дениса Войнова.

«Волгарь» с 17-ю очками занимает шестое место. У «Авангарда» восемь очков и 15-е место. В следующем туре «Волгарь» сыграет с «Шинником», а «Авангард» - с «Зенитом-2».

ФНЛ

9-й тур

Матч

Волгарь - Авангард - 1:1 (0:0)

Место и дата

19 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Кубань» уступила на выезде «Тамбову» в матче 9-го тура первенства ФНЛФутболисты «Тамбова» переиграли «Кубань» в матче девятого тура первенства ФНЛ со счетом 2:1.Дмитрий Аленичев: «Енисей» полностью доминировал в игре с «Зенитом-2»Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал победу над «Зенитом-2» (2:1) в домашнем матче 9-го тура первенства ФНЛ.ФНЛ. 9-й тур. «Тюмень» уступила «Крыльям Советов», «Динамо СПб» обыграло «Томь» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей девятого тура первенства ФНЛ.«Оренбург» переиграл «Луч-Энергию» в 9-м туре первенства ФНЛФутболисты «Оренбурга» переиграли на своем поле «Луч-Энергию» в матче девятого тура первенства ФНЛ со счетом 2:0.«Шинник» на выезде обыграл «Химки»Матч девятого тура первенства ФНЛ между «Химками» и «Шинником» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Шинника».
Футбол
Волейболист Спиридонов был задержан перед матчем «Спартак» - «Локомотив»
Футбол
Никита Симонян: Самедов подвел команду. Он симулянт
Футбол
Владимир Эштреков: Самедов подвел свою команду, игрок должен отвечать за свое поведение
Футбол
Александр Самедов: Команда проиграла из-за меня
все новости
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
Волгарь
Волгарькалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости