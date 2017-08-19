«Волгарь» и «Авангард» сыграли вничью
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч девятого тура
первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Авангардом» завершился вничью. Итоговый счет
матча – 1:1.
В составе хозяев отличился
Алексей Сутормин. У гостей гол в активе Дениса Войнова.
«Волгарь» с 17-ю очками
занимает шестое место. У «Авангарда» восемь очков и 15-е место. В следующем
туре «Волгарь» сыграет с «Шинником», а «Авангард» - с «Зенитом-2».
ФНЛ
9-й тур
Матч
Волгарь - Авангард - 1:1 (0:0)
Место и дата
19 августа 18:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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