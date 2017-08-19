«Волгарь» и «Авангард» сыграли вничью

Матч девятого тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Авангардом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

В составе хозяев отличился Алексей Сутормин. У гостей гол в активе Дениса Войнова.

«Волгарь» с 17-ю очками занимает шестое место. У «Авангарда» восемь очков и 15-е место. В следующем туре «Волгарь» сыграет с «Шинником», а «Авангард» - с «Зенитом-2».

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9-й тур