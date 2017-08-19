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Владимир Эштреков: Самедов подвел свою команду, игрок должен отвечать за свое поведение

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился впечатлениями от матча седьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:4).

- Это был настоящий футбольный праздник, даже больше. «Локомотив» здорово сыграл в атаке, отыгравшись со счета 0:2. Конечно, сыграло свою роль удаление Самедова в конце первого тайма, конечно, Самедов подвел свою команду, игрок должен отвечать за свое поведение. Но как бы то ни было, победить со счета 0:2 – это большое дело даже в большинстве. «Локомотив» сыграл правильно тактически, проявил выучку, а вот «Спартак» тактически действовал безграмотно, просто плохо, команда развалилась во втором тайме, - передает слова  Эштрекова «Р-Спорт».

После этой встречи «Спартак» с восемью очками занимает десятое место. У «Локомотива» 16 очков и вторая позиция. В следующем туре «Спартак» сыграет со «СКА-Хабаровском», а «Локомотив» - с «Уралом».

Матч

Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)

Голы

Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).

Состав

Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)

Предупреждения:

Самедов, 27 - Миранчук А., 60; Фернандеш, 64; Игнатьев, 71

Удаления:

Самедов, 45 - нет

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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