Владимир Эштреков: Самедов подвел свою команду, игрок должен отвечать за свое поведение
Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился впечатлениями от матча седьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:4).
- Это был настоящий футбольный праздник, даже больше. «Локомотив» здорово сыграл в атаке, отыгравшись со счета 0:2. Конечно, сыграло свою роль удаление Самедова в конце первого тайма, конечно, Самедов подвел свою команду, игрок должен отвечать за свое поведение. Но как бы то ни было, победить со счета 0:2 – это большое дело даже в большинстве. «Локомотив» сыграл правильно тактически, проявил выучку, а вот «Спартак» тактически действовал безграмотно, просто плохо, команда развалилась во втором тайме, - передает слова Эштрекова «Р-Спорт».
После этой встречи «Спартак» с восемью очками занимает десятое место. У «Локомотива» 16 очков и вторая позиция. В следующем туре «Спартак» сыграет со «СКА-Хабаровском», а «Локомотив» - с «Уралом».
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 60; Фернандеш, 64; Игнатьев, 71
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция