Владимир Эштреков: Самедов подвел свою команду, игрок должен отвечать за свое поведение

Бывший главный тренер «Локомотива» Владимир Эштреков поделился впечатлениями от матча седьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:4).

- Это был настоящий футбольный праздник, даже больше. «Локомотив» здорово сыграл в атаке, отыгравшись со счета 0:2. Конечно, сыграло свою роль удаление Самедова в конце первого тайма, конечно, Самедов подвел свою команду, игрок должен отвечать за свое поведение. Но как бы то ни было, победить со счета 0:2 – это большое дело даже в большинстве. «Локомотив» сыграл правильно тактически, проявил выучку, а вот «Спартак» тактически действовал безграмотно, просто плохо, команда развалилась во втором тайме, - передает слова Эштрекова «Р-Спорт».

После этой встречи «Спартак» с восемью очками занимает десятое место. У «Локомотива» 16 очков и вторая позиция. В следующем туре «Спартак» сыграет со «СКА-Хабаровском», а «Локомотив» - с «Уралом».