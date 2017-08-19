Никита Симонян: Самедов подвел команду. Он симулянт
Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями от матча седьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:4).
- Самедов подвел команду. Он симулянт, - цитирует Симоняна ТАСС.
После этой встречи «Спартак» с восемью очками занимает десятое место. У «Локомотива» 16 очков и вторая позиция. В следующем туре «Спартак» сыграет со «СКА-Хабаровском», а «Локомотив» - с «Уралом».
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 60; Фернандеш, 64; Игнатьев, 71
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция