Волейболист Спиридонов был задержан перед матчем «Спартак» - «Локомотив»
Российский волейболист
Алексей Спиридонов был задержан московской полицией перед матчем чемпионата
России по футболу «Спартак» - «Локомотив» (3:4). Про обстоятельства задержания
рассказал сам спортсмен.
Сообщается, что Алексей
был задержан неподалеку от стадиона.
«Я сейчас захожу в
отделение полиции. Получилось так, что меня арестовали. За мной уже водитель
приехал, вот-вот должны оформить. Арестовали меня, знаете, за что? Ни за что.
Я немножко выпивши, просто
шел и кричал: «Спартак» – чемпион!» У меня сын родился. Арестовали ни за что.
Водитель у меня уже в полиции. Сейчас уже поеду. Думаю, второй тайм я уже
посмотрю», - цитирует Спиридонова «Р-Спорт».
После этого матча «Спартак»
с восемью очками занимает десятое место. У «Локомотива» 16 очков и вторая
позиция. В следующем туре «Спартак» сыграет со «СКА-Хабаровском», а «Локомотив»
- с «Уралом».
Чемпионат России.
Премьер-лига
7-й тур
Матч
Спартак - Локомотив - 3:4 (2:0)
Голы
Глушаков 30 (1:0). Адриано 43 (2:0). Баринов 49 (2:1). Миранчук А. 68 (2:2). Коломейцев 84 (2:3). Промес 90 (3:3). Фернандеш 90 (3:4).
Состав
Спартак: Селихов, Комбаров, Ещенко, Таски, Боккетти, Самедов, Глушаков, Пашалич (Фернандо, 72), Промес, Ананидзе (Мельгарехо, 46), Адриано
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Рыбус (Денисов В., 46), Кверквелия, Миранчук А., Игнатьев, Фернандеш, Тарасов (Миранчук А., 46), Денисов И., Фарфан, Баринов (Коломейцев, 79)
Предупреждения:
Самедов, 27 - Миранчук А., 60; Фернандеш, 64; Игнатьев, 71
Удаления:
Самедов, 45 - нет
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция