Волейболист Спиридонов был задержан перед матчем «Спартак» - «Локомотив»

Российский волейболист Алексей Спиридонов был задержан московской полицией перед матчем чемпионата России по футболу «Спартак» - «Локомотив» (3:4). Про обстоятельства задержания рассказал сам спортсмен.

Сообщается, что Алексей был задержан неподалеку от стадиона.

«Я сейчас захожу в отделение полиции. Получилось так, что меня арестовали. За мной уже водитель приехал, вот-вот должны оформить. Арестовали меня, знаете, за что? Ни за что.

Я немножко выпивши, просто шел и кричал: «Спартак» – чемпион!» У меня сын родился. Арестовали ни за что. Водитель у меня уже в полиции. Сейчас уже поеду. Думаю, второй тайм я уже посмотрю», - цитирует Спиридонова «Р-Спорт».

После этого матча «Спартак» с восемью очками занимает десятое место. У «Локомотива» 16 очков и вторая позиция. В следующем туре «Спартак» сыграет со «СКА-Хабаровском», а «Локомотив» - с «Уралом».

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