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Динияр Билялетдинов: А почему бы «Локомотиву» не побороться за чемпионство?

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-игрок «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился впечатлениями о матче своих бывших команд в рамках 7-го тура РФПЛ (4:3).

- «Локомотив» не первый раз продемонстрировал характер. Может, пора побороться за чемпионство?
- Ну а почему нет? Многое зависит от происходящего внутри клуба, внутри команды. Если все проникнуться этой идеей чемпионства, все шансы, как мне кажется, бороться дальше есть.

Самое главное – не уйти на зимний перерыв в числе лидеров, а уже вернувшись из него – продолжить играть с тем же настроением.

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