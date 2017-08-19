Динияр Билялетдинов: Форвард для «Локомотива»? Дзюба бы подошел

Экс-игрок «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба вписался бы в игровую схему железнодорожников.

- Ходят слухи, что Дзюба может оказаться в «Локомотиве». Такой форвард действительно бы пригодился?

- Да, игрок такого плана подошел бы. Артем умеет цепляться за мячи. При нынешней схеме наличие качественного центрального нападающего в штрафной площади и возле нее невероятно важно.

А пока нет Ари, нужно искать игрока, адаптированного под схему «Локомотива». Дзюба – это человек, который делает игру внутри штрафной, он способен забивать.