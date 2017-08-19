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Мануэл Фернандеш: После 0:2 подумал, что не сможем отыграться

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Главный герой матча полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал, что думает о невероятной победе над «Спартаком».

- Какие у вас впечатления после такой невероятной победы?
- Матч был трудным, мы неплохо играли в первые 25 минут, пока не пропустили гол. Затем выглядели немного потерянными. Но после удаления Самедова здорово начали вторую половину встречи, быстро забили гол. После этого лучшим в матче был именно «Локомотив».

- Две передачи и гол –  лучший результат для вас за все время в «Локо»?
- Нет, в прошлом году был точно такой же результат. Но в этот раз значение гола и двух передач намного важнее. Ведь мы проигрывали 0:2, сумели перевернуть матч, играя против одной из лучших команд чемпионата, да еще и на выезде.

- Когда вы забили гол, уже думали, что победа близка?
- Когда «Спартак» забил второй гол, я подумал, что не сможем отыграться. Но после удаления мы здорово вышли на второй тайм, начали прессинговать соперника, быстро забили гол. После этого «Спартак» дрогнул.

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