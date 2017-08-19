Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей2 : 1Зенит-2
Футбол  Урал0 : 0ЦСКА
Футбол  Спартак3 : 4Локомотив
Футбол  Суонси0 : 4Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург0 : 3Боруссия
Футбол  Рубин3 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ювентус» стартовал в чемпионате Италии с победы над «Кальяри»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Кальяри» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Ювентуса».

В составе действующих чемпионов Италии отличились Марио Манджукич, Пауло Дибала и Гонсало Игуаин. Отметим, что на 39-й минуте голкипер «Юве» Джанлуиджи Буффон отразил пенальти в исполнении Диего Фариаса.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Дженоа», а «Кальяри» - с «Миланом».

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур

Матч

Ювентус - Кальяри - 3:0 (2:0)

Голы

Манджукич 12 (1:0). Дибала 45 (2:0). Игуаин 66 (3:0).

Состав

Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алекс, Ругани, Лихтштайнер, Пьянич, Куадрадо (Коста, 74), Маркизио (Хедира, 62), Игуаин (Матюиди, 71), Манджукич, Дибала

Кальяри: Капуано, Пизакане, Фараго, Барелла, Падоин (Гальвао, 63), Ионице, Фариас

Предупреждения:

Лихтштайнер, 77 - нет

Судья:

Фабио Мареска (Италия)

Место и дата

19 августа 19:00, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серия А. 1-й тур. «Ювентус» - «Кальяри», «Верона» - «Наполи» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей первого тура чемпионата Италии.Ренату Саншеш может стать игроком «Ювентуса»Полузащитник «Баварии» и сборной Португалии Ренату Саншеш может продолжить карьеру в итальянской серии А.Победы «Баварии», «Валенсии» и «Монако», переход Матюиди в «Ювентус» и бойкот фанатов «Краснодара». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Блез Матюиди: Счастлив надеть футболку «Ювентуса»Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди поделился впечатлениями от своего перехода из «Пари Сен-Жермен».Защитник «Интера» Мурильо, которым интересовался «Зенит», перешел в «Валенсию»Защитник «Интера» Мурильо, которым интересовался «Зенит», перешел в «Валенсию»Защитник «Интера» Джейсон Мурильо на правах аренды перешел в «Валенсию», сообщает официальный сайт испанской команды.
Футбол
Волейболист Спиридонов был задержан перед матчем «Спартак» - «Локомотив»
Футбол
Никита Симонян: Самедов подвел команду. Он симулянт
Футбол
Владимир Эштреков: Самедов подвел свою команду, игрок должен отвечать за свое поведение
Футбол
Александр Самедов: Команда проиграла из-за меня
все новости
Кальяри
Кальярикалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости