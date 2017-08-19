«Ювентус» стартовал в чемпионате Италии с победы над «Кальяри»

Матч первого тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Кальяри» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Ювентуса».

В составе действующих чемпионов Италии отличились Марио Манджукич, Пауло Дибала и Гонсало Игуаин. Отметим, что на 39-й минуте голкипер «Юве» Джанлуиджи Буффон отразил пенальти в исполнении Диего Фариаса.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Дженоа», а «Кальяри» - с «Миланом».

Чемпионат Италии. Серия А

1-й тур