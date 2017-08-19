«Ювентус» стартовал в чемпионате Италии с победы над «Кальяри»
Матч
первого тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Кальяри» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Ювентуса».
В
составе действующих чемпионов Италии отличились Марио Манджукич, Пауло Дибала и
Гонсало Игуаин. Отметим, что на 39-й минуте голкипер «Юве» Джанлуиджи Буффон
отразил пенальти в исполнении Диего Фариаса.
В
следующем туре «Ювентус» сыграет с «Дженоа», а «Кальяри» - с «Миланом».
Чемпионат
Италии. Серия А
1-й тур
Матч
Голы
Манджукич 12 (1:0). Дибала 45 (2:0). Игуаин 66 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Кьеллини, Алекс, Ругани, Лихтштайнер, Пьянич, Куадрадо (Коста, 74), Маркизио (Хедира, 62), Игуаин (Матюиди, 71), Манджукич, Дибала
Кальяри: Капуано, Пизакане, Фараго, Барелла, Падоин (Гальвао, 63), Ионице, Фариас
Предупреждения:
Лихтштайнер, 77 - нет
Судья:
Фабио Мареска (Италия)
Место и дата
19 августа 19:00, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция