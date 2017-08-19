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«Монако» побил рекорд чемпионата Франции

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Действующий чемпион Франции «Монако», обыграв в 3 туре на выезде «Метц», обновил рекорд «Лиги 1». Гол Радамеля Фалькао принес «монегаскам» 15 победу в чемпионате подряд (включая матчи прошлого сезона).

Предыдущий рекорд принадлежал «Бордо». В 2009 году «жирондинцы» выдали победную серию из 14 матчей.

В первых двух турах «Монако» обыграл «Тулузу» 3:2 и «Дижон» 4:1.

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