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Юрий Семин: Самедов? Он заранее делал шаг вперед и упал

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин - о победе над «Спартаком» в 7-м туре РФПЛ - 4:3.

- Во-первых, после первого тайма мы не заслуживали 0:2, - началась уже пресс-конференция. – Да, преимущество у «Спартака» было, но особых моментов нет. Сами себе организовали два мяча. И свой момент не забили. А во второй тайм, на мой взгляд, ребята вошли хорошо. И Антон Миранчук, и Виталий Денисов. Перестроились, схему поменяли, удачно забили со стандарта. Появилось хорошее настроение – и выиграли матч.

- «Локомотив» ярко играет с лидерами, но натужно с аутсайдерами. Почему?
- Думаю, это концентрация. Мы работаем над этим.

- Не пересматривали момент, в которым, кажется, мог быть удален Алексей Миранчук?
- Нет, но когда я пересматривал игру на Суперкубок, то мне казалось, что должен был быть удален Адриано. А оказалось, его не удалили. Что ж, это жизнь. Вторая желтая Самедову? А вы пересмотрите эпизод. Он заранее делает шажок вперед и падает.

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