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Мануэл Фернандеш: Фото в раздевалке? Это не насмешка над «Спартаком»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о совместном фото в раздевалке «Спартака». 

- В раздевалке «Локомотив» сделал совместное фото. Это станет традицией?
- Надеюсь, что да. Каждый раз, как мы побеждаем, стараемся делать подобные фото.

- Если ли в этом ирония? Все-таки такие фото делал «Спартак» в чемпионском сезоне.
- Я это так не воспринимаю. Мы добились тяжелой победы. Все очень счастливы, поэтому решили сделать совместную фотографию. Точно так же поступали, например,, на стадионе ЦСКА, когда победили 3:1. Так что этим фото мы не хотели посмеяться над «Спартаком».

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