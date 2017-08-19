Мануэл Фернандеш: Фото в раздевалке? Это не насмешка над «Спартаком»
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш рассказал о совместном фото в раздевалке «Спартака».
- В раздевалке «Локомотив» сделал совместное фото. Это станет
традицией?
- Надеюсь, что да. Каждый раз, как мы побеждаем, стараемся делать подобные фото.
- Если ли в этом ирония? Все-таки такие фото делал
«Спартак» в чемпионском сезоне.
- Я это так не воспринимаю. Мы добились тяжелой победы. Все очень счастливы, поэтому решили сделать совместную фотографию. Точно так же поступали, например,, на стадионе ЦСКА, когда победили 3:1. Так что этим фото мы не хотели посмеяться над «Спартаком».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически