«Сельта» уступила «Реал Сосьедаду»
Матч первого тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Реал Сосьедадом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Реал Сосьедада».
В составе хозяев дубль сделал Максимилиано Гомес. У басков голы в активе
Микела Ойарсабаля, Хуанми и Виллиана
Жозе, который забил с пенальти.
В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Вильярреалом», а «Сельта» -
с «Бетисом».
Чемпионат Испании. Примера
1-й тур
Матч
Сельта - Реал Сосьедад - 2:3 (1:1)
Голы
M. Gómez 22 (1:0). Ойарсабаль 33 (1:1). M. Gómez 50 (2:1). Хуанми 80 (2:2). Виллиан 88 (2:3 - пен.).
Состав
Сельта: Альварес, Кастро, Кабрал, Фонтас, Мальо, Васс, Радойя, Санчес (S. Lobotka, 76), Систо (Хьюльсагер, 86), Аспас, M. Gómez (Эрнандес, 66)
Реал Сосьедад: Рульи, Элустондо, Прието (Агирретче, 82), Родригес, Навас, Ильярраменди, Сурутуса, Каналес (Вела, 57), Ойарсабаль, Виллиан, Одриосола (Хуанми, 67)
Предупреждения:
M. Gómez, 49; Кастро, 82; Мальо, 86 - Ильярраменди, 90
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
19 августа 19:15, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция