«Сельта» уступила «Реал Сосьедаду»

Матч первого тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Реал Сосьедадом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Реал Сосьедада».

В составе хозяев дубль сделал Максимилиано Гомес. У басков голы в активе Микела Ойарсабаля, Хуанми и Виллиана Жозе, который забил с пенальти.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Вильярреалом», а «Сельта» - с «Бетисом».

Чемпионат Испании. Примера

1-й тур