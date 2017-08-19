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«Сельта» уступила «Реал Сосьедаду»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого тура чемпионата Испании между «Сельтой» и «Реал Сосьедадом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Реал Сосьедада».

В составе хозяев дубль сделал Максимилиано Гомес. У басков голы в активе Микела Ойарсабаля, Хуанми  и Виллиана Жозе, который забил с пенальти.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Вильярреалом», а «Сельта» - с «Бетисом».

Чемпионат Испании. Примера

1-й тур

Матч

Сельта - Реал Сосьедад - 2:3 (1:1)

Голы

M. Gómez 22 (1:0). Ойарсабаль 33 (1:1). M. Gómez 50 (2:1). Хуанми 80 (2:2). Виллиан 88 (2:3 - пен.).

Состав

Сельта: Альварес, Кастро, Кабрал, Фонтас, Мальо, Васс, Радойя, Санчес (S. Lobotka, 76), Систо (Хьюльсагер, 86), Аспас, M. Gómez (Эрнандес, 66)

Реал Сосьедад: Рульи, Элустондо, Прието (Агирретче, 82), Родригес, Навас, Ильярраменди, Сурутуса, Каналес (Вела, 57), Ойарсабаль, Виллиан, Одриосола (Хуанми, 67)

Предупреждения:

M. Gómez, 49; Кастро, 82; Мальо, 86 - Ильярраменди, 90

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

19 августа 19:15, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

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