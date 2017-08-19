Юрий Семин: Фарфан - удивительный игрок. Представляю, как он выглядел в молодости

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Спартаком» (4:3) - о Дзюбе и Фарфане.



- Как вам игра Фарфана в центре нападения? Все-таки он крайний форвард.

- Фарфан – удивительный футболист. Представляю, как он играл, когда был моложе. Он может играть на всех позициях. Надо было – сыграл. И сыграл, на мой взгляд, очень хорошо и полезно.



- Дзюбы бы не помешал «Локомотиву»? Слухи отправляют его из «Зенита» к вам.

- Могу говорить только за тех, кто тренируется с нами. И подписал контракт. Дзюба же – игрок «Зенита».



- На прошлый гостевой матч со «Спартаком» «Локомотив» помог болельщиком с выкупом билетов на гостевой сектор. В этот раз такой акции не было. И народу собралось ощутимо меньше. Почему?

- На наш стадион народу много ходит. Почему сюда не дошли? Может, билеты дорогие «Спартак» сделал.