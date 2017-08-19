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Массимо Каррера: Не думаю, что Самедов сделал это специально

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера - об удалении Самедова и физической форме команды.

- Селихов вторую игру к ряду выходит в основе. Теперь он первый номер?
- Селихов – игрок «Спартака». Как и Ребров, Максименко. Сейчас играет Селихов. Вот и все.

- Вы ругали Адриано за удаление с «Зенитом». Говорили, что не справился с нервами. Не считаете, что Самедов был не прав, имея желтую карточку, и симулируя в чужой штрафной?
- Не думаю, что Самедов сделал это специально. Но, к сожалению, такие эпизоды меняют ход игры. В эпизоде с Адриано мне не понравился жест, который он сделал. С Самедовым – иная ситуация.

- Команда готова физически?
- Да, команда готова хороша. Нам ведь хватило сил забить третий гол. Думаю, и физически, и ментальные силы с нами.

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