Йоветич отказал «Ньюкаслу» ради перехода в «Севилью»

По сообщению Football Italia, 27-летний полузащитник Стефан Йоветич хочет уйти из «Интера» и вернуться в испанскую «Севилью».

За клуб из Андалусии черногорец играл в прошлом сезоне на правах аренды. В 24 матчах за севильцев он забил 7 мячей. Но выкупать контракт игрока за 13 миллионов евро в Севилье не стали. Испанцы хотят сбить цену. Переговоры о возможном трансфере Йоветича будут продолжены в ближайшее время.

Контракт Стефана с «Интером» действует до 2019 года.