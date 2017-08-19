«Сток Сити» обыграл «Арсенал»
Матч второго тура
чемпионата Англии между «Сток Сити» и «Арсеналом» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сток Сити».
Единственный мяч в составе
«гончаров» забил Хесе Родригес. Обе команды имеют в активе по три очка. В
следующем туре «Сток Сити» сыграет с «Вест Бромвичем», а «Арсенал» - с «Ливерпулем».
Чемпионат Англии.
Премьер-лига
2-й тур
Матч
Сток Сити - Арсенал - 1:0 (0:0)
Голы
Хесе 47 (1:0).
Состав
Сток Сити: Батлэнд, Зума, Питерс (Мартинс Инди, 89), Шоукросс, Кэмерон, Флетчер, Аллен, Шакири (Берахино, 25), Диуф, Шупо-Мотинг
Арсенал: Чех, Мустафи, Колашинац (Жиру, 66), Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака (Айвоби, 79), Окслейд-Чемберлен, Озил, Ляказетт (Уолкотт, 78), Уэлбек
Судья:
Андре Марринер (Англия)
Место и дата
19 августа 19:30, Британия, Онлайн-трансляция