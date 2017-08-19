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«Сток Сити» обыграл «Арсенал»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура чемпионата Англии между «Сток Сити» и «Арсеналом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сток Сити».

Единственный мяч в составе «гончаров» забил Хесе Родригес. Обе команды имеют в активе по три очка. В следующем туре «Сток Сити» сыграет с «Вест Бромвичем», а «Арсенал» - с «Ливерпулем».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

Матч

Сток Сити - Арсенал - 1:0 (0:0)

Голы

Хесе 47 (1:0).

Состав

Сток Сити: Батлэнд, Зума, Питерс (Мартинс Инди, 89), Шоукросс, Кэмерон, Флетчер, Аллен, Шакири (Берахино, 25), Диуф, Шупо-Мотинг

Арсенал: Чех, Мустафи, Колашинац (Жиру, 66), Монреаль, Бельерин, Рэмзи, Джака (Айвоби, 79), Окслейд-Чемберлен, Озил, Ляказетт (Уолкотт, 78), Уэлбек

Судья:

Андре Марринер (Англия)

Место и дата

19 августа 19:30, Британия, Онлайн-трансляция


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