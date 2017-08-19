Голы Бенталеба и Коноплянки помогли «Шальке» обыграть «РБ Лейпциг»

Матч первого тура чемпионата Германии между «Шальке» и «РБ Лейпциг» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Шальке».

В составе победителей отличились Набиль Бенталеб (с пенальти) и Евгений Коноплянка. В следующем туре «Шальке» сыграет с «Ганновером», а «РБ Лейпциг» - с «Фрайбургом».

Чемпионат Германии. Бундеслига

1-й тур