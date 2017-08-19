Евгений Корешков: В принципе, очень довольны по всем новичкам

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков после поражения от «Авангарда» на мемориале Виктора Блинова (1:3) подвел итоги турнира.

– На турнире мы посмотрели игроков, которые пришли в команду, звенья, которые наигрываем. Очень хорошо смотрелись молодые Никулин и Бельгибаев, по ним нужно было определиться. В принципе, очень довольны по всем новичкам. Отдохнем день после турнира и три дня посвятим тактическим шлифовкам, — приводит слова Корешкова официальный сайт омской команды.