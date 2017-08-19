«Шахтер» обыграл «Олимпик»

Матч шестого тура чемпионата Украины между донецкими «Шахтером» и «Олимпиком» завершился победой «Шахтера» со счетом 2:0.

Матч состоялся в Харькове. В составе победителей отличились Факундо Феррейра и Марлос (с пенальти). «Шахтер» набрал 15 очков и вышел на первое место. Киевское «Динамо» пока второе – 13 очков и матч в запасе. «Олимпик» с 11 очками идет третьим.

В следующем туре «Шахтер» сыграет с «Вересом», а «Олимпик» - с «Карпатами».

Чемпионат Украины. Премьер-лига

6-й тур

«Шахтер» - «Олимпик» - 2:0

Голы: Феррейра, 20, Марлос, 57, с пенальти