«Шахтер» обыграл «Олимпик»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Матч шестого тура
чемпионата Украины между донецкими «Шахтером» и «Олимпиком» завершился победой «Шахтера»
со счетом 2:0.
Матч состоялся в Харькове.
В составе победителей отличились Факундо Феррейра и Марлос (с пенальти). «Шахтер»
набрал 15 очков и вышел на первое место. Киевское «Динамо» пока второе – 13 очков
и матч в запасе. «Олимпик» с 11 очками идет третьим.
В следующем туре «Шахтер»
сыграет с «Вересом», а «Олимпик» - с «Карпатами».
Чемпионат Украины.
Премьер-лига
6-й тур
«Шахтер» - «Олимпик» - 2:0
Голы: Феррейра, 20,
Марлос, 57, с пенальти
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически