Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Енисей2 : 1Зенит-2
Футбол  Урал0 : 0ЦСКА
Футбол  Спартак3 : 4Локомотив
Футбол  Суонси0 : 4Манчестер Юнайтед
Футбол  Вольфсбург0 : 3Боруссия
Футбол  Рубин6 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Шахтер» обыграл «Олимпик»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч шестого тура чемпионата Украины между донецкими «Шахтером» и «Олимпиком» завершился победой «Шахтера» со счетом 2:0.

Матч состоялся в Харькове. В составе победителей отличились Факундо Феррейра и Марлос (с пенальти). «Шахтер» набрал 15 очков и вышел на первое место. Киевское «Динамо» пока второе – 13 очков и матч в запасе. «Олимпик» с 11 очками идет третьим.

В следующем туре «Шахтер» сыграет с «Вересом», а «Олимпик» - с «Карпатами».

Чемпионат Украины. Премьер-лига

6-й тур

«Шахтер» - «Олимпик» - 2:0

Голы: Феррейра, 20, Марлос, 57, с пенальти

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Президента «Карпат» подозревают в убийствеПрезидент львовских «Карпат» Петр Дыминский может быть причастен к ДТП со смертельным исходом. О вине Дыминского заявляет брат погибшей в ДТП девушки Степан Мацевко.Артем Громов: Обидно за отношение болельщиковПолузащитник луганской «Зари» « Артем Громов, в прошлом выступавший за «Крылья Советов», прокомментировал националистические выкрики в свой адрес со стороны болельщиков во Львове.Бывший полузащитник «Малаги», «Сампдории» и «Удинезе» Тиссоне перешел в «Карпаты»Львовские «Карпаты» подписали полузащитника Фернандо Тиссоне. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Артем Громов: Было приятно, когда фанаты «Крыльев Советов» вывесили баннер на украинском языкеБывший полузащитник «Крыльев Советов» Артем Громов рассказал, как его приняли в команде.«Крыльев Советов» подписали контракт с защитником НемчаниновымЗащитник донецкого «Олимпика» Дмитрий Немчанинов перешел в «Крылья Советов». Об этом информирует официальный сайт самарской команды.
Футбол
Голы Бенталеба и Коноплянки помогли «Шальке» обыграть «РБ Лейпциг»
Футбол
«Сток Сити» обыграл «Арсенал»
Футбол
Мануэл Фернандеш: Фото в раздевалке? Это не насмешка над «Спартаком»
Футбол
Массимо Каррера: Не думаю, что Самедов сделал это специально
все новости
Олимпик
Олимпиккалендарьстатистика
Шахтер
Шахтеркалендарьстатистика
Чемпионат Украины
Чемпионат Украинытаблицакалендарьстатистикатексты/новости