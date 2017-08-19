«Рубин» разгромил «Анжи», забив шесть безответных мячей
Футболисты «Рубина» на своем поле крупно переиграли «Анжи» в матче седьмого тура чемпионата России.
Встреча прошла на поле стадиона «Казань Арена» и завершилась со счетом 6:0 в пользу казанской команды. Голами у «Рубина» отметились Гекдениз Карадениз, Эльмир Набиуллин, Янн М'Вила, Максим Лестьенн и Жонатас, оформивший дубль в этой встрече.
После этой игры «Рубин» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», имея в активе три очка, занимает 15-е место.
В следующем туре казанцы 26 августа сыграют дома с «Тосно». Днем ранее «Анжи» примет н своем поле «Уфу».
Матч
Голы
Жонатас 4 (1:0). Карадениз 16 (2:0). Жонатас 31 (3:0). Набиуллин 62 (4:0). Мвила 85 (5:0). Лестьенн 87 (6:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Сорокин, Гранат, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Бауэр, Оздоев, Мвила, Карадениз, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46)
Анжи: Солосин, Фибель, Мусалов, Багаев, Тетрашвили, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 56), Афонин, Карасёв (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция