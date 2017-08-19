«Рубин» разгромил «Анжи», забив шесть безответных мячей

Футболисты «Рубина» на своем поле крупно переиграли «Анжи» в матче седьмого тура чемпионата России.

Встреча прошла на поле стадиона «Казань Арена» и завершилась со счетом 6:0 в пользу казанской команды. Голами у «Рубина» отметились Гекдениз Карадениз, Эльмир Набиуллин, Янн М'Вила, Максим Лестьенн и Жонатас, оформивший дубль в этой встрече.

После этой игры «Рубин» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», имея в активе три очка, занимает 15-е место.

В следующем туре казанцы 26 августа сыграют дома с «Тосно». Днем ранее «Анжи» примет н своем поле «Уфу».