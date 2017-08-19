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«Рубин» разгромил «Анжи», забив шесть безответных мячей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Рубина» на своем поле крупно переиграли «Анжи» в матче седьмого тура чемпионата России.

Встреча прошла на поле стадиона «Казань Арена» и завершилась со счетом 6:0 в пользу казанской команды. Голами у «Рубина» отметились Гекдениз Карадениз, Эльмир Набиуллин, Янн М'Вила, Максим Лестьенн и Жонатас, оформивший дубль в этой встрече.

После этой игры «Рубин» набрал 11 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи», имея в активе три очка, занимает 15-е место.

В следующем туре казанцы 26 августа сыграют дома с «Тосно». Днем ранее «Анжи» примет н своем поле «Уфу».

Матч

Рубин - Анжи - 6:0 (3:0)

Голы

Жонатас 4 (1:0). Карадениз 16 (2:0). Жонатас 31 (3:0). Набиуллин 62 (4:0). Мвила 85 (5:0). Лестьенн 87 (6:0).

Состав

Рубин: Рыжиков, Сорокин, Гранат, Кудряшов, Набиуллин (Сигурдссон, 77), Бауэр, Оздоев, Мвила, Карадениз, Жемалетдинов (Лестьенн, 66), Жонатас (Азмун, 46)

Анжи: Солосин, Фибель, Мусалов, Багаев, Тетрашвили, Полуяхтов, Хубулов (Липартия, 56), Афонин, Карасёв (Гулиев, 18), Маркелов (Долгов, 71), Яковлев

Предупреждения:

Бауэр, 60 - Багаев, 10

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция

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